МВД показало видео задержания находившегося в розыске "золотого гаишника" Шайбакова

Экс-руководителя МРЭО обвиняют в получении более 30 взяток в составе преступной группы.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан опубликовало видео задержания находившегося в розыске экс-начальника МРЭО, известного в СМИ как "золотой гаишник", Ильдуса Шайбакова.

На опубликованных кадрах показано, как Шайбакова ведут правоохранители в наручниках по полицейскому участку, а после сажают в служебную машину. Его задержали сегодня, 15 августа.

Экс-руководителя МРЭО обвиняют в получении более 30 взяток в составе преступной группы, которые ему давали с 2016 года. Таким образом сотрудники ГАИ заработали на продаже прав более миллиарда рублей. Шайбаков скрылся от следствия после возбуждения дела. Его сообщники также были задержаны.

Ранее мы сообщали, что пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле.

Видео: МВД по Республике Башкортостан