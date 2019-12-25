  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:03
98
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле

0 0

Еще два человека получили травмы.

Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Водитель автомобиля Hyundai впроехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате столкновения от полученных травм погибли пять человек: пассажир "скорой", женщина-фельдшер, а также водитель и три пассажира легковушки.

Еще два человека получили травмы. Их госпитализировали бригады скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом.

Фото: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Теги: гибель, дтп, нижний тагил, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии