Еще два человека получили травмы.

Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Водитель автомобиля Hyundai впроехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате столкновения от полученных травм погибли пять человек: пассажир "скорой", женщина-фельдшер, а также водитель и три пассажира легковушки.

Еще два человека получили травмы. Их госпитализировали бригады скорой помощи.

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Фото: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга