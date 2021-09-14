Две машины будут патрулировать улицы Ростова-на-Дону.

МВД показало новый электромобиль российской полиции. Ролик опубликован на официальном сайте правоохранительных органов 13 сентября. Известно, что транспортное средство будет курсировать по улицам Ростова-на-Дону. На кадрах региональной полиции показано, что для сотрудников был проведен инструктаж. Им продемонстрированы возможности новой техники..

Голос за кадром рассказал о характеристиках и особенностях электромобиля. Также раскрыты подробности того, как городская администрация приобрела транспорт. В общей сложности службу будут нести две единицы техники. Машины помогут полицейским обеспечивать безопасность на территории парка "Левобережный". Также они будут патрулировать крупные спортивные объекты.

Скорость полицейского электромобиля достигает 30 километров в час.

В Тверской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Фото и видео: официальный сайт МВД России