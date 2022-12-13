МВД подготовило закон об исключении фиктивных браков для мигрантов

По словам Волк, закон находится на стадии межведомственного согласования.

В среду, 4 января, Министерство внутренних дел России разработало проект закона, который усложнит получение миграционного статуса в РФ. В частности, он направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки или установление отцовства получать этот статус. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, закон находится на стадии межведомственного согласования. За 11 месяцев минувшего года МВД вынесло около 400 решений об аннулировании разрешений на проживание в РФ иностранцам, ранее заключившим брак с гражданином России.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или при наличии в семье общего ребенка.

Ранее Вучич пообещал ускоренную выдачу гражданства Сербии россиянам и украинцам. Президент Сербии рассказал об упрощенной процедуре для иностранцев из двух стран.

Фото: Piter.tv