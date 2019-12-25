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МВД планирует объединить отделы наблюдения и прослушки
Сегодня, 9:46
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matveyvn

МВД планирует объединить отделы наблюдения и прослушки

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Главная цель объединения, сообщают источники, в усилении контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

МВД планирует объединить отделы наблюдения и прослушки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Главная цель объединения, сообщают источники, в усилении контроля за оперативно-розыскной деятельностью со стороны Федеральной службы безопасности. Подробнее концепцию слияния представят в марте на ежегодной коллегии МВД. Курировать новое подразделение будет один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий.

Ранее был пойман сообщник бойцов спецназа ФСБ по разбойному нападению на банк.

Фото: pixabay.com

Теги: мвд, полиция, фсб
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости России,

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