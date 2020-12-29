МВД опубликовало видео из нарколаборатории в Кировском районе Ленобласти

Дом снимали с июля 2020.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео из нарколаборатории, которую обнаружили в Павлово Кировского района Ленобласти. На месте задержали двух мужчин.

Как ранее рассказал Piter.TV, в доме было около 13 кг запрещенных веществ. Задержанные уже были судимы за незаконный оборот наркотиков, но продолжили деятельность. Они распространяли наркотические и психотропные вещества с помощью "закладок", а продавали их в даркнете.

Для производства наркотиков мужчины арендовали частный дом. На данный момент граждан задержали и возбудили в отношении их уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО