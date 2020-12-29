МВД опубликовало видео из нарколаборатории в Кировском районе Ленобласти

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео из нарколаборатории, которую обнаружили в Павлово Кировского района Ленобласти. На месте задержали двух мужчин.
Как ранее рассказал Piter.TV, в доме было около 13 кг запрещенных веществ. Задержанные уже были судимы за незаконный оборот наркотиков, но продолжили деятельность. Они распространяли наркотические и психотропные вещества с помощью "закладок", а продавали их в даркнете.
Для производства наркотиков мужчины арендовали частный дом. На данный момент граждан задержали и возбудили в отношении их уголовное дело.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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