На сайте МВД размещена информация о статистике.

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году. Ущерб государству составил 627,7 млрд рублей. Этот показатель на 11,5% выше данных за 2018 год. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официальные данные, размещенные на сайте правоохранительных органов.

Почти 91,9% ущерба приходится на преступления в городах и поселках городского типа, а 53,5% правонарушений связаны с хищением чужого имущества. В общей сложности полиции за прошлый год удалось раскрыть более 1 миллиона преступлений.

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Фото: Piter.tv

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