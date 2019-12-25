МВД напомнило порядок действий при мошенническом займе

Россиянам объяснили, как защитить свои права и что делать, если кредит оформили злоумышленники.

В МВД России рассказали, как действовать гражданам, если злоумышленники оформили на них микрозайм. Если на момент выдачи кредита у человека действовал самозапрет на получение займов, он имеет право обратиться в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй с требованием аннулировать договор.

В ведомстве подчеркнули, что МФО обязаны проверять наличие ограничений и не вправе требовать возврата средств, если займ был оформлен с нарушением установленных правил.

Если самозапрет не был установлен, пострадавшему рекомендуют одновременно обратиться в организацию, выдавшую займ, и подать заявление в полицию. Дополнительно можно направить обращение в Банк России.

В случае возбуждения уголовного дела необходимо предоставить подтверждающие документы и потребовать прекратить начисление процентов. Если расследование не начато, вопрос может решаться в судебном порядке через признание договора недействительным.

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Фото: Piter.TV