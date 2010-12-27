Полиция получит такое же право, которое есть у органов опеки.

МВД намеревается получить право изымать детей из семьи. Для этого необходимо внести правки в Семейный кодекс. Об этом сообщил глава управления по обеспечению общественного порядка МВД Станислав Колесник.

Полиция сможет забрать ребенка, если существует прямая угроза его жизни и здоровью. Сейчас этим правом наделены только органы опеки. В ведомстве пояснили, что понимают важность "приоритет сохранения семьи". Однако сотрудники часто сталкиваются с ситуациями, в которых нужно экстренно принимать меры. Органы опеки работают только по штатному расписанию, 9 утра до 18 часов вечера. В тоже время полиция готова отреагировать в любое время, вне зависимости от часа.

И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения прокомментировал спикер

В МВД надеются изменить 77 статью, чтобы оперативникам предоставили право изымать детей. За этим может следовать заявление в судебную инстанцию о лишении родительских прав или их ограничения. Однако меру временного изъятия до дальнейших разбирательств там считают необходимой.

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Фото: Piter.tv

