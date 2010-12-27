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Петербургский депутат просит открыть горячую линию для жалоб на стритрейсеров
Сегодня, 16:37
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nastya960
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Петербургский депутат просит открыть горячую линию для жалоб на стритрейсеров

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Жителей Петербурга все больше беспокоит шум вечером и ночью.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев обратился в МВД с просьбой организовать горячую линию для жалоб на стритрейсеров. Об этом сообщают городские СМИ.

Также Цивилев хочет включить излюбленные маршруты Петербурга и Ленобласти к системам "Безопасный город".

Стритрейсинг продолжает развиваться: мы видим все больше ДТП с трагическим исходом. Я считаю, что необходимо делать ночные полицейские облавы на излюбленных местах для проведения уличных гонок. Само присутствие полицейского может прекратить гонку.

Алексей Цивилев, депутат ЗакСа

Также, жители некоторых районов все чаще стали жаловаться на шум. В России даже нет определенной меры ответственности для стритрейсеров. Их можно только оштрафовать на 500 рублей за переоборудование машины или за превышение скорости. В это же время в Германии стритрейсеров лишают прав, а в США - свободы.

Сегодня мы опубликовали видео: дрифтеры испортили велодорожку в центре Петербурга

Фото: pixabay.com

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Теги: алексей цивилев , дрифтеры , дтп , закс петербурга , стритрейсеры
Категории: Лента новостей Новости СПб

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