МВД: мошенники рассылают предложения о получении выплат от имени "Госуслуг"

В Киберполиции дали советы, как избежать обмана в интернете при помощи простых действий.

МВД России предупредило граждан страны о том, что мошенники запустили массовую рассылку в мессенджерах от имени единого портала "Госуслуги". В тексте документов пользователям предлагается якобы получить денежную выплату от властей за декабрь. Соответствующее заявление также сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции уточнили, для реализации права на такие выплаты человек должен подать заявку. Далее потерпевшего просят следовать инструкциям из сообщения от аферистов. Им по незнанию инициируется подписка на онлайн-ресурсы, где продвигаются нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение (ВПО) под видом полезных программ.

В профессиональной среде принято обсуждать сложные атаки, технические уязвимости и новые методы взлома. Однако основной ущерб гражданам по-прежнему наносят схемы с использованием социальной инженерии, которые не меняются годами. В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени "Госуслуг", зафиксированная 11 декабря 2025 года. сообщение от киберполиции

Специалисты отметили, что подобные криминальные схемы могут существовать годами, несмотря на развитие технических средств защиты от хакеров. Преступники работают с использованием методов социальной инженерии, придумывают доверительные сценарии. В МВД указали, что важную роль для России играет профилактика среди населения. Власти развивают цифровую грамотность у граждан, рассказывают о проверке источников информации, а также призывают делать паузы в принятии решений.

Критическое мышление - тот механизм, который способен остановить большинство сценариев еще до первой ошибки пользователя. сообщение от киберполиции

Фото: Piter.tv