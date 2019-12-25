В УБК МВД рассказали, как работают многоступенчатые схемы мошенников по ЖКХ

Киберполиция объяснила ряд сценариев из сферы ЖКХ, по которым аферисты обманывают россиян.

Мошенники в России часто представляются сотрудниками из Жилищно-коммунальной сферы и предлагают жертвам обмана решить для них реально не существующие проблемы. Соответствующее заявление также сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции уточнили, что криминальные схемы могут быть различными. Однако во всех сценариях аферисты просят человека назвать им код из SMS-сообщения. Когда пользователь продиктует цифры, то злоумышленники поймут, что потенциальную жертву было не так сложно обмануть. После этого для них начнется вторая часть развода.

С вами свяжется другой мошенник. Он назовётся сотрудником правоохранительных органов или "службы безопасности банка" и скажет, что спасает ваши деньги. Суть такой многоступенчатой схемы — в создании иллюзии доверия. сообщение от киберполиции

На втором этапе аферисты делают вид, что хотят помочь потерпевшему. Чаще всего преступники имитируют взлом "Госуслуг". Вместо того, чтобы вступать в переговоры по телефону с неизвестными лицами, гражданину важно будет убедиться в том, что с его аккаунтом, личным кабинетом все в порядке. В МВД предупредили, что такую многоступенчатую схему аферисты могут разыгрывать, прикрываясь любым предлогом. В частности, при "записи" пациента к врачу или якобы перерасчете пенсионных выплат.

