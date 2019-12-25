МВД: мошенники используют тему электронных дневников для кражи денег

Для защиты от криминальных схем важно помнить о том, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные сведения по телефону.

Злоумышленники под предлогом обновления, подтверждения или привязки телефонного номера к электронному дневнику, активации профиля убеждают россиян предоставить доступ к конфиденциальной информации. В дальнейшем это приводит к серьезным последствиям, в том числе краже денежных средств. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах.

Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. ... Далее либо просят сообщить коды из СМС, либо направляют на фишинговый ресурс. поесс-служба киберполиции

В МВД указали гражданам, что доступ к системе осуществляется исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако злоумышленники могут подделать официальную страницу аутентификации. После получения от обманутых граждан доступа к персональным данным, преступники получают возможность войти в аккаунты россиян на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и прочих онлайн-сервисах. Дальше аферистами реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" денежных средств на "безопасных счетах".

Фото: Piter.tv