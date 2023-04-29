МВД: кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года

Данил Филиппов привел статистику по киберпреступлениям.

Свыше 350 миллиардов рублей было похищено у граждан страны и выведено за границу кибермошенниками за последние три года. Соответствующими статистическими данными поделился на профильной сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели", организованной на полях Всероссийского экономического форума во Владивостоке, заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Эксперт указал участникам встречи, что за период с 2022 года по август 2024 года на российской территории совершенно более 1,5 млн IT-преступлений.

Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика. Данил Филиппов, представитель МВД

МВД за семь месяцев 2024 года зарегистрировало 677 тысяч IT-преступлений.

Фото и видео: ВЭФ 2024