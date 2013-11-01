МВД за семь месяцев 2024 года зарегистрировало 677 тысяч IT-преступлений

Данил Филиппов привел статистику по преступлениям в стране в IT-сфере.

Российские правоохранительные органы за первые семь месяцев 2024 года зарегистрировали 577 тысяч IT-преступлений по стране. Соответствующими статистическими данными поделился на профильной сессии "Цифровая безопасность и ответственность бизнеса", организованной на полях Всероссийского экономического форума во Владивостоке, заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Эксперт пояснил участникам встречи, что из указанного числа злодеяний, порядка 437 тысяч эпизодов связаны с хищением и мошенничеством. В 2023 году полицией было зарегистрировано 677 тысяч подобных преступлений.

У нас в период с 2020 по 2023 год количество ИТ-преступлений возросло на 27%. Ущерб за прошлый год составлял 156 млрд рублей, за текущий период ущерб составил 99 млрд рублей - это за 7 месяцев текущего года. Данил Филиппов, представитель МВД

В общей структуре преступности страны, инциденты, связанные с IT-технологиями, составляют более 30 процентов.

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Фото и видео: ВЭФ 2024