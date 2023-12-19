В Петербурге и Ленобласти изменился порядок указания адресов регистрации в паспортах

В документах появятся наименования муниципальных образований.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области изменился порядок указания адресов регистрации в паспортах граждан Российской Федерации. Теперь при оформлении документов, таких как паспорт или свидетельства о регистрации, будут использоваться адресные данные в соответствии с Государственным адресным реестром. Это означает, что в документах появятся наименования муниципальных образований, как например: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 54, ул. Евдокима Огнева, д. 21, кв. 121.

Гражданам, которым нужно ознакомиться с правильным написанием своего адреса, рекомендуется посетить сайт fias.nalog.ru.

Важно отметить, что ранее выданные паспорта со штампами о регистрации, а также свидетельства о регистрации сохраняют свою актуальность и не требуют замены. Эти изменения касаются исключительно новых регистрационных записей. Гражданам нет необходимости заменять действующие документы, если их адрес регистрации был указан ранее.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что все изменения вступают в силу в соответствии с федеральным законодательством.

Фото: из архива "МВД МЕДИА"