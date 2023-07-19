МВД изъяло 500 упаковок поддельных лекарств из Восточной Азии на 30 млн рублей

Ирина Волк рассказала о работе полиции по выводу из оборота поддельных медицинских препаратов.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из ФСБ и Сбербанка задержали шесть человек, которые обвиняются в торговле незарегистрированными лекарствами из стран Восточной Азии, вызывающими различные заболевания. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что сотрудниками полиции было изъято свыше 500 упаковок медикаментов. Доход от реализации такой противоправной деятельности для злоумышленников мог составить более 30 миллионов рублей.

Сотрудники по Москве совместно с коллегами... задержали шестерых участников организованной группы. Жители разных регионов России подозреваются в торговле незарегистрированными лекарственными средствами... пресс-служба ГУ МВД России

Ири на Волк пояснила, что поддельные препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Далее преступники рекламировали их оптовую и розничную продажу в интернете, социальных сетях и мессенджерах. После этого заказы направлялись клиентам через службы доставки во все российские регионы. Была проведена экспертиза одного из представленных образцов медикаментов. Специалисты пришли к выводу, что он представляет из себя пример недоброкачественной продукции, а его использование может привести к причинению вреда здоровью. Задержанным лицам предъявлено обвинение по части 2 статьи 238.1 УК РФ). Двоим фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а еще двоим - в виде запрета определенных действий. Оставшиеся двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД России