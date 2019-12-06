Специалисты объяснили свою позицию в Госдуме.

МВД и прокуратура не считают нужным привлекать к уголовной ответственности киберсталкеров. Старший прокурор правового управления Игорь Буслаев объяснил, что проблема предполагает целый комплекс решений. Об этом написал "ТАСС". Вопрос специалист считает разновекторным. В первую очередь речь идет о защите прав на приватность частной жизни. Человек, замысливший убийство, не будет из года в год оповещать о своем намерении, а разберется по-другому.

Все-таки убийства совершаются иначе...Но здесь нужно смотреть и определять, какой должен быть инструментарий для борьбы напомнил эксперт

Однако подобное поведение он назвал раздражающей формой морального террора. Для конкретных предложений необходимо создать нормативно-правовую базу. Необходимо определить, действительно ли можно считать действия киберпреступников опасными для общественности, выявить пределы и направления действий.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура выселяет незаконный хостел из дома на Петроградке.

