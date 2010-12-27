Прокуратура выселяет незаконный хостел из дома на Петроградке

Общежитие разместилось в жилом доме, что и стало причиной изгнания.

Прокуратура Петроградского района намерена выселить хостел из жилого дома №59 по Каменноостровскому проспекту, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проверки прокуратура обнаружила квартиру, оборудованную для временного размещения большого количества людей. Пространство использовалось ООО "Хостел для Вас".

Квартира площадью более 200 квадратных метров включала в себя семь комнат с двухъярусными кроватями в каждой, а также помещение, отведенное под кухню. Выяснилось, что помещение не переводилось в статус нежилого, а это нарушало закон. Вход жильцов хостела осуществлялся круглые сутки с общей лестницы в подъезде, что могло мешать жителям дома.

От собственника потребовали прекратить гостиничную деятельность. Прокуратура контролирует выполнение требования.

Не так давно прокуратура выселила хостел на Дивенской после жалоб петербуржцев.

Фото: Piter.TV