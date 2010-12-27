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Прокуратура выселила хостел на Дивенской после жалоб петербуржцев
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

Прокуратура выселила хостел на Дивенской после жалоб петербуржцев

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Прокурор направил в Петроградский районный суд два иска.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что прокуратура выселила хостел на Дивенской после жалоб петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как оказалось, хостел находился в многоквартирном жилом доме. Прокуратура Петроградского района провела проверку после коллективного обращения жильцов. Выяснилось, что в соответствующем помещении действительно сдавали посуточно номера. В качестве оплыты постояльцы убирали номера. Также гости вносили залог и получали памятку с правилами пользования помещением.

В ведомстве отметили, что постояльцы хостела пользовались одной лестничной клеткой с жильцами дома. При этом перевод жилых помещений в нежилой фонд в установленном порядке оформлен не был.

Прокурор направил в Петроградский районный суд два иска.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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