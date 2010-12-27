Пропавшую студентку РГПУ нашли в СИЗО

Будущую учительницу задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Пропавшую студентку РГПУ нашли в "женском" следственном изоляторе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Днем 12 ноября студентка 2 курса ушла из корпуса вуза на Малой Посадской улице и пропала. В полицию 16 ноября обратился родственник 21-летней девушки .

Сотрудники полиции нашли студентку в следственном изоляторе №5 на Арсенальной набережной. Будущую учительницу задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Летом первокурсник РГПУ им. Герцена развращал в соцсетях 12-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv