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Пропавшую студентку РГПУ нашли в СИЗО
Сегодня, 9:46
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nastya960

Пропавшую студентку РГПУ нашли в СИЗО

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Будущую учительницу задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Пропавшую студентку РГПУ нашли в "женском" следственном изоляторе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Днем 12 ноября студентка 2 курса ушла из корпуса вуза на Малой Посадской улице и пропала. В полицию 16 ноября обратился родственник 21-летней девушки .

Сотрудники полиции нашли студентку в следственном изоляторе №5 на Арсенальной набережной. Будущую учительницу задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Летом первокурсник РГПУ им. Герцена развращал в соцсетях 12-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: ргпу, сизо, студентка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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