Первокурсник РГПУ им. Герцена развращал в соцсетях 12-летнюю девочку

Он с 1 июня 2018 года по 8 марта 2019 года развращал несовершеннолетнюю в "ВКонтакте".

Еще 1 апреля текущего года в полицию обратилась петербурженка 1988 года рождения с заявлением о том, что в отношении её дочери 2006 года рождения совершались действия насильственного характера. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования полицейские задержали студента 1 курса РГПУ им. Герцена 1999 года рождения. Он с 1 июня 2018 года по 8 марта 2019 года развращал несовершеннолетнюю в "ВКонтакте".

В его отношении возбудили уголовное дело, полиция продолжает расследование.

Ранее на Piter.TV: Вахтовик-педофил развращал девочек со всей страны по интернету.

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