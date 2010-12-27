МВД планирует разрешить несовершеннолетним садиться за руль

Но для этого рядом всегда должен ездить опытный водитель.

МВД России разработало ряд поправок в закон о безопасности дорожного движения. Например, в министерстве предложили разрешать водить машину несовершеннолетним. Об этом сообщили на сайте МВД.

Согласно предлагаемым поправкам в закон, несовершеннолетние смогут сесть за руль только в случае успешной сдачи экзамена и в присутствии опытного водителя.

Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству РФ. Ирина Волк, представитель МВД

Также, по законопроекту, водители смогут водить грузовой или пассажирский транспорт только при наличии стажа управления автомобилем категории В. Помимо этого, предлагается увеличить минимальный возраст для получения прав категории С и D. Категорию С можно будет получить с 21 года, категорию D – с 24 лет.

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