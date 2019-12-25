МВД хочет изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права

В правоохранительных органах объяснили, зачем нужно вносить изменения в билеты.

МВД России хочет изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. В настоящее время прорабатывается вопрос внесения правок в документы. В правоохранительных органах считают, что изменение билетов для экзамена позволит кандидатам на место водителя осознанно понять безопасные действия при управлении транспортным средством в различных ситуациях на дорогах.

Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. источник ТАСС

В полиции объяснили, что данная мера входит в комплекс мер по снижению аварийных ситуаций, создаваемых по вине водителей, стаж которых не превышает двух лет. Изменения в экзаменационных билетах также повлияют на совершенствование системы допуска водителей к управлению транспортом. В МВД надеются сменить акцент с заучивания" билетов к пониманию безопасных действий на дорогах.

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Фото: Piter.tv