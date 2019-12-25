МВД Выборгского района исполнилось 80 лет

Представители администрации поздравили сотрудников с юбилеем.

В четверг, 14 мая, сотрудники и ветераны УМВД по Выборгскому району отметили 80-летие со дня образования структуры. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Начальник местного УМВД, полковник полиции Роман Ильин принял поздравительное письмо от имени главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина и главы администрации Геннадия Орлова. Адрес вручил замглавы администрации Леонид Пономарев.

В поздравлении отмечаются высокие стандарты профессионализма и самозабвенная работа полицейских в борьбе с преступностью:

Служба в органах внутренних дел – это образец мужества и выдержки, вот почему она по праву считается одной из самых тяжелых и ответственных. Выражаем всему личному составу искреннюю благодарность за неустанный труд и охрану покоя граждан. отметили представители администрации

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО