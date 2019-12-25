Администрация Первомайского поселения провела субботники на воинских захоронениях 

В частности отреставрирована могила кавалера ордена Славы, проживавшего в поселке.

Представители Правительства Ленинградской области и администрации МО "Первомайское сельское поселение" приняли участие в субботниках на семи воинских захоронениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Особое внимание было уделено реконструкции братки могил: так, на площади перед памятником Неизвестному солдату в поселке Ольшаники была уложена плитка, по периметру высажены зеленые насаждения.

Кроме того, установлены новые таблички с именами героев Великой Отечественной войны и проведена реставрация могилы Константина Ивановича Большакова, воевавшего в рядах Красной Армии с 1941 года. Константин Иванович был отмечен званием кавалера ордена Славы и провел всю жизнь в родном поселке.

Ранее мы рассказали о том, что Выборг исполнил "День Победы" на 9 мая вместе со всей страной.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО