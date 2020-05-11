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Выборг исполнил "День Победы" на 9 мая вместе со всей страной

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Piter.tv заснял акцию в памятный день.

В минувшую субботу, 9 мая, жители города Выборга вместе со всей Россией исполнили песню "День Победы". Акция стартовала в 19:00 после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах. 

Горожане вышли на балконы своих домов – у них в руках находились портреты родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. В общероссийском исполнении песни приняло участие и молодое поколение выборжцев.

Во главе с педагогом Центра детского эстрадного искусства "Эльфы" Екатериной Медведевой, ребята исполнили песню на Красной площади города.

Эта эмоциональная включенность – это именно то, что нужно нашим детям, нашим внукам. Потому что, если мы от этого откажемся, они очень быстро растеряют ощущение гордости за победу. Поэтому, я только "За", и как можно больше этих акций

заявила педагог Центра детского эстрадного искусства.

В общероссийском исполнении песни "День Победы" в Ленинградской области приняли участие жители Кировска, Приозерска, Выборга, поселков Мга и Приладожский.

Видео: Piter/.tv

Теги: 9 мая, выборг, день победы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг, Тема дня,

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