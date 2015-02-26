Минздрав сообщил об увеличении до 18 человек числа погибших при стрельбе в школе Удмуртии

В Москве скончалась одна из пострадавших в трагедии, произошедшей в конце сентября в Ижевске.

Региональное министерство по здравоохранению сообщило об увеличении до 18 человек количества погибших при стрельбе в школе Удмуртии. ранее правоохранительные органы говорили о шести жертвах в образовательном учреждении Ижевска. В частности, известно об одной женщине 67 лет, которая ранее считалась пострадавшей. Она погибла в Москве на руках медиков.

Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. пресс-служба Минздрава РФ

Напомним, что трагедия произошла 26 сентября. В минздраве РФ пояснили, что в настоящее время четырем пострадавшим детям медики продолжают оказывать врачебную помощь. На текущий момент жертвами трагедии стали 18 человек, среди которых 11 несовершеннолетних. Также пострадали 24 гражданина РФ, 22 из них — дети. Преступником оказался местный житель по имени Артем Казанцев. Мужчина 1988 года рождения состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Ижевске прошла церемония прощания с погибшей при нападении на школу учительницей ИЗО.

Видео: Telegram / SHOT