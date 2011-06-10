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МВД России публикует видео с задержанным за сопротивление сотрудникам полиции в Новой Москве

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Сейчас полицейские разыскивают криминального подельника задержанного мужчины.

Российские правоохранительные органы опубликовали в социальных сетях видеозапись с задержанным  мужчиной, которого поймали накануне за сопротивление сотрудникам полиции в Новой Москве.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что вечером 19 февраля представители столичной Госавтоинспекции получили информацию о том, что подозреваемый в оперативники заметили похожую машину и остановили ее. В салоне находились два человека. Они оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из злоумышленников оттолкнул инспектора и сбежал. Второй напал на полицейского. Ему удалось нанести потерпевшему многочисленные удары. 

Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. 

пресс-служба МВД РФ

В настоящее время продолжается розыск сообщника.  Ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Речь идет о серии краж мотоциклов. Также региональным управлением следственных органов по факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

Мужчина похитил телефоны на 100 тысяч рублей у спавшего в метро москвича.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, кража, мотоцикл, новая москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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