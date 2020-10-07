МВД России публикует видео перекрытия крупного канала сбыта наркотиков в Подмосковье

Ирина Волк рассказала о преступлении мигранта.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминского городского округа задержан гражданин одной из республик Средней Азии. Иностранец подозревается в сбыте запрещенных веществ. Речь идет о поставке героина. Во время осмотра автомобиля злоумышленника, оставленного припаркованным в СНТ рядом с деревней Любаново, оперативники обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что содержимое является наркотиком.

Далее полицейские провели осмотр дома, котором проживал задержанный. В металлическом контейнере на придомовом участке выявлено 214 килограммовых полимерных свёртков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым с общим весом в 56 килограммов. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. На текущий момент мужчина отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа