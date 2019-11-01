МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в организации заказного убийства петербурженки

Ее жизнь оценили в миллион рублей. "Киллер" сдал заказчика полиции.

Сотрудники Главного управления МВД России по СКФО предотвратили похищение и убийство жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По имеющейся информации, директор одного из санаториев в городе Кисловодске пытался организовать похищение и убийство гражданской жены своего умершего брата с целью получения части наследства. Задержанный предложил своему знакомому за вознаграждение в миллион рублей выполнить криминальный заказ. Для приобретения огнестрельного оружия исполнитель получил от фигуранта 150 000 рублей. "Киллер" пришел в полицию и рассказал о поступившем ему заказе.

Полицейские инсценировали похищение женщины, которая проживает в Петербурге. Ее фотография с гримом была предъявлена организатору убийства. В момент передачи части денег в качестве оплаты подозреваемого задержали.

ГСУ СК РФ по СКФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве ресторатора.

Видео: МВД России