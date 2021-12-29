МВД России намерено поменять правила признания иностранцев нежелательными

Министерство внутренних дел России планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время "нежелательность" заключается в его незаконном нахождении на территории РФ, отсутствии необходимых для проживания в стране документов, уклонения от выезда по истечению допустимого срока или нарушении правил транзитного проезда. Кроме того, если пребывание иностранца создает угрозу обороноспособности, безопасности, общественному порядку и населению России, то его также могут признать нежелательным.
В новом законе предлагается учитывать, есть ли у таких иностранных граждан родственники-россияне. Кроме того, новый порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения. Сейчас он составляет максимум один месяц.
Самих иностранцев планируется проверять по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев.
Ранее в Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя.
Фото: МВД России
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