МВД России намерено поменять правила признания иностранцев нежелательными

Новый порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения.

Министерство внутренних дел России планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время "нежелательность" заключается в его незаконном нахождении на территории РФ, отсутствии необходимых для проживания в стране документов, уклонения от выезда по истечению допустимого срока или нарушении правил транзитного проезда. Кроме того, если пребывание иностранца создает угрозу обороноспособности, безопасности, общественному порядку и населению России, то его также могут признать нежелательным.

В новом законе предлагается учитывать, есть ли у таких иностранных граждан родственники-россияне. Кроме того, новый порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения. Сейчас он составляет максимум один месяц.

Самих иностранцев планируется проверять по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев.

Ранее в Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя.

Фото: МВД России