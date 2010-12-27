МВД РФ ликвидировало крупный интернет-магазин наркотиков

Наркотики продавали в Москве, Петербурге и Ленинградской области.

Полиция задержала 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в Москве и Петербурге прошло не мене 150 тысяч сделок. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Колокольцев рассказал, что злоумышленники работали через мессенджеры. Каждый месяц "бизнесмены" получали более 10 миллионов рублей благодаря данной деятельности. Покупатели расплачивались за наркотики криптовалютой.

У продавцов запрещенных веществ изъяли более 44 килограммов наркотиков, 5 миллионов рублей и автомобиль премиум-класса. Под стражей находятся 15 человек.

Ранее в Пулково задержали эмоционального пассажира с марихуаной в багаже.

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