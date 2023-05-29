МВД РФ выступает за установление ответственности в КоАП за использование питбайков детьми

Полиция рассказала о необходимости введения питбайков в правовое поле.

Российские правоохранительные органы предложили рассмотреть возможность изменения КоАП, закрепив там серьезную ответственность за использование питбайков несовершеннолетними гражданами. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, генерал-майор полиции Владимир Кузин. Эксперт выступил перед законодателями на заседании комитета по молодежной политике

Мы еще в конце прошлого года инициативное обращение отправляли правительству с тем, что нужно издать отдельное постановление правительства в части урегулирования процессов в ПДД, чтобы в последующем, либо это правительство, либо это другая законодательная инициатива была, установить ответственность в КоАП, серьезную, в этой части, с задержанием транспортного средства. Владимир Кузин, эксперт

Специалист считает, что власти страны могут предусмотреть санкцию в виде конфискации питбайков. Однако решать этот вопрос должен судебный орган власти. Представитель ГАИ надеется, что проблема решится к 2026 году. В МВД уточнили, что внимания также заслуживает вопрос безответственного отношения родителей по управлению детьми питбайками. Полиция призывает проводить информационную работу к гражданами. Правоохранители надеются, что будет сформировано правовое поле по работе с допуском к участию в дорожном движении. В том случае, если питбайк признают транспортным средством, сертифицируют по всем стандартам технического регламента, тогда оно будет подлежать регистрации.

