Кирилл Смуров выступил с данной инициативой в Государственной Думе.

МВД РФ предлагает обращать имущество наркоторговцев в доход государства. По словам врио начальника антинаркотического Главка, России такой закон нужен. Кирилл Смуров заявил об этом на круглом столе в Госдуме.

Организация и участие в наркопреступлениях должны являться угрозой финансового благополучия лиц напомнил представитель ведомства

Сейчас необходимость обосновывать законность происхождения имущества действует только на госслужащих. Правки необходимо внести для остальных категорий нарушителей. Мера наказаний должна также касаться близких людей и родственников наркоторговцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МВД появятся подразделения по борьбе с продажей наркотиков в интернете.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

