Мачей Душчык сообщил о новых требованиях к иностранцам.

Украинских граждан на территории Польши будут ежемесячно проверять на предмет трудоустройства. Соответствующее заявление сделал местный заместитель министра внутренних дел и администрации в республике Мачей Душчык, выступая в эфире Польского телевидения. Иностранный чиновник пояснил, что украинцы будут лишаться права на социальные выплаты в тот момент, когда будут прекращать легально работать.

У нас простая система получения пособия "800+". Заявление подается один раз и целый год пособие перечисляется автоматически. Но в случае граждан Украины будет ежемесячная проверка их трудовой активности. Мачей Душчык, эксперт

Напомним, что президент Кароль Навроцкий указал, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+". Речь идет о выплате от государства в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Во вторник, 9 сентября, сейм (законодвтельный орган) страны рассмотрит новый проект закона о помощи представителям киевского режима. Документ который предполагает лишение неработающих иностранцев социальных выплат.

Фото: pxhere.com