МВД: ИИ-контент захватывает YouTube, отрицательно влияя на детей

Родителям рекомендуется учить ребенка не просто пассивно смотреть, но и анализировать, использовать контент как инструмент.

На онлайн-платформе YouTube фиксируется рост сгенерированного контента от искусственного интеллекта, большая часть которого не несет познавательной ценности. Исследователи отмечают у несовершеннолетних пользователей хостинга снижение концентрации и проблемы с памятью. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах в Telegram-канале. В материалах анализа данных от МВД говорится о том, что целью создателей таких видеоматериалов является удержание внимание ребенка ради того, чтобы показывать ему рекламу. Порядка 60 процентов родителей разрешают детям до двух лет смотреть ролики на каналах, а треть взрослых – в ежедневном режиме.

В этих условиях контакт с автоматически сгенерированным контентом становится почти неизбежным и формирует у ребенка представление о цифровой среде как о потоке ярких, но бессодержательных стимулов. заявление от киберполиции

Российские преподаватели также указали на трудности, которые наблюдаются с запоминанием у детей. Также речь идет об ослаблении способности малышей к последовательному мышлению. Некоторые эксперты связывают эту проблему с "цифровой деменцией". Данный термин предложен в 2012 году Манфредом Шпитцером. Он используется для описания когнитивных трудностей, возникающих при чрезмерной зависимости человека от гаджетов.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России