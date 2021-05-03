МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте

В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей.

В МВД Белоруссии заявили о раскрытии дела организаторов покушения на Лукашенко. Об этом сообщил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.

В ведомстве заявили, что организаторы покушения на Лукашенко намеревались "перехватить" финансовые потоки и подкупить людей, которые осуществили задуманное. Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков назвал их "мелкими мошенниками".

Ранее Лукашенко заявил о задержании организаторов покушения на него и его детей.

Видео: Youtube/CTVBY