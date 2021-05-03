МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте

В МВД Белоруссии заявили о раскрытии дела организаторов покушения на Лукашенко. Об этом сообщил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.
В ведомстве заявили, что организаторы покушения на Лукашенко намеревались "перехватить" финансовые потоки и подкупить людей, которые осуществили задуманное. Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков назвал их "мелкими мошенниками".
Ранее Лукашенко заявил о задержании организаторов покушения на него и его детей.
Видео: Youtube/CTVBY
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