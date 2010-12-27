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Впервые за 9 лет Пугачева дала сольный концерт в Петербурге
Сегодня, 10:25
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alexandra08
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Впервые за 9 лет Пугачева дала сольный концерт в Петербурге

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Певица исполнила для публики свои старые песни: "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела" и другие.

Алла Пугачева выступила на Международном юридическом форуме в Петербурге. Выступление примадонны состоялось в Михайловском замке.

Певица исполнила для публики свои старые песни: "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела" и другие. Однако Пугачева отметила, что у неё давно новая программа. В перерывах между песнями примадонна разговаривала с поклонниками.  

Напомним, что раньше в Северную столицу с концертом приезжал Филипп Кирковов. Piter.TV пообщался с народным артистом за кулисами.

Фото: Алла Пугачева / группа ВКонтакте.

Теги: новости питера , пугачева , пугачева в спб
Категории: Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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