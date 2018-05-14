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Киркоров рассказал, как отказался продюсировать Ани Лорак

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В конце апреля в БКЗ состоялся четырнадцатый ежегодный фестиваль юных вокалистов "Золотой Микрофон". Piter.TV пообщался с главным героем вечера - с Филиппом Киркоровым и узнал подробности его продюсерской деятельности.

Певец настоятельно не считает себя продюсером, а предпоитает позицию просто друга или старшего товарища, который может помочь советом и другими возможными способами. 

В разговоре с Филиппом наш корреспондент вспомнил один из самых удачных примеров такой помощи Киркорова певице Ани Лорак. Филипп Бедросович объяснил, что Каролина предлагала ему быть её продюсером, но он сам отказался.

Я сказал: "Нет, Каролиночка, я буду всегда рядом с тобой и помогу всем чем могу, но продюсировать я тебя не буду. Ты сама очень скоро станешь большой звездой и никто тебе не будет нужен". Так и произошло, мы стали свидетелями её грандиозного шоу, с чем я её и поздравляю. Сережа Лазарев - тоже самое, грандиозный артист. Это всё мои последователи, которыми я очень горжусь. И если в жизни молодых артистов я играю какую-то роль, то для меня это радость".

Филипп Киркоров, певец



Видео: канал Piter.TV 

Михаил Половинчук, Эльвира Юдина. 

Теги: ани лорак , филипп киркоров
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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