Киркоров рассказал, как отказался продюсировать Ани Лорак

Певец настоятельно не считает себя продюсером, а предпоитает позицию просто друга или старшего товарища, который может помочь советом и другими возможными способами.
В разговоре с Филиппом наш корреспондент вспомнил один из самых удачных примеров такой помощи Киркорова певице Ани Лорак. Филипп Бедросович объяснил, что Каролина предлагала ему быть её продюсером, но он сам отказался.
Я сказал: "Нет, Каролиночка, я буду всегда рядом с тобой и помогу всем чем могу, но продюсировать я тебя не буду. Ты сама очень скоро станешь большой звездой и никто тебе не будет нужен". Так и произошло, мы стали свидетелями её грандиозного шоу, с чем я её и поздравляю. Сережа Лазарев - тоже самое, грандиозный артист. Это всё мои последователи, которыми я очень горжусь. И если в жизни молодых артистов я играю какую-то роль, то для меня это радость".
Филипп Киркоров, певец
Видео: канал Piter.TV
Михаил Половинчук, Эльвира Юдина.