Киркоров рассказал, как отказался продюсировать Ани Лорак

В конце апреля в БКЗ состоялся четырнадцатый ежегодный фестиваль юных вокалистов "Золотой Микрофон". Piter.TV пообщался с главным героем вечера - с Филиппом Киркоровым и узнал подробности его продюсерской деятельности.

Певец настоятельно не считает себя продюсером, а предпоитает позицию просто друга или старшего товарища, который может помочь советом и другими возможными способами.



В разговоре с Филиппом наш корреспондент вспомнил один из самых удачных примеров такой помощи Киркорова певице Ани Лорак. Филипп Бедросович объяснил, что Каролина предлагала ему быть её продюсером, но он сам отказался.

Я сказал: "Нет, Каролиночка, я буду всегда рядом с тобой и помогу всем чем могу, но продюсировать я тебя не буду. Ты сама очень скоро станешь большой звездой и никто тебе не будет нужен". Так и произошло, мы стали свидетелями её грандиозного шоу, с чем я её и поздравляю. Сережа Лазарев - тоже самое, грандиозный артист. Это всё мои последователи, которыми я очень горжусь. И если в жизни молодых артистов я играю какую-то роль, то для меня это радость". Филипп Киркоров, певец





Видео: канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Эльвира Юдина.