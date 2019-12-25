МУПы Приозерского района обвинили в завышении тарифов на теплоснабжение

Предприятия нарушили антимонопольное законодательство.

Ленинградским УФАС было проведено заседание с целью получения признательных показаний от нескольких МУПов Приозерского района. Уголовное дело в отношении организаций было возбуждено еще в конце весны: они подозревались в нарушении антимонопольного законодательства посредством завышения тарифов на теплоснабжение граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Виновниками в назначении неподъемных выплат считаются МУП "Теплосеть Мельниково", МУП "Агентство услуг Ромашкинского поселения", МУП "Теплосеть Плодовое" и ООО "НеваЭнергоСервис" (НЭС). По версии следствия, они вступили в преступный сговор и заключили несколько нелегальных контрактов.

В результате вину признали только представители МУП "Агентство услуг Ромашкинского поселения" – остальные настаивали на том, что привлекли ООО "НеваЭнергоСервис" в рамках договоров, которые были заключены гораздо раньше. Несмотря на это, всем организациям было предъявлено обвинение в нарушении закона о защите конкуренции.

Нарушителям было выдано предписание о немедленном устранении нарушений.

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Фото: Piter.TV