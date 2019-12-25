Бухгалтера из Ленобласти подозревает в растрате 23 млн рублей

Женщина обокрала компанию, для которой вела банковские счета.

Бухгалтер из Бокситогорска Ленобласти стала фигуранткой дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Известно, что 36-летняя женщина в течение четырех лет присвоила себе свыше 23 миллионов рублей, принадлежавших компании "ЛенИнвестСтрой". Подозреваемая была связана с организацией договором бухгалтерских услуг по ведению банковских счетов. В настоящий момент следователи ведут обыски и собирают доказательства вины бухгалтера. Устанавливаются причины и условия присвоения денег, а также принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба.

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