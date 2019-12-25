Петербуржец обворовал бар на Боровой, чтобы оплатить кредит

Суд назначил лишение свободы на 6 месяцев условно.

Оставшийся без работы в период коронавируса петербуржец нашёл способ расплатиться с долгами и продал все имущество бывшего работодателя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Приговор Роману Ермолову огласили во Фрунзенском районном суде. Мужчина работал в одном из баров на Боровой улице. В феврале заведение закрылось, а сотрудников уволили. После этого Ермолов вскрыл бар и похитил оттуда пароконвектомат вместе со столом, морозильник и морозильный ларь, стол с холодильной установкой и стандартный стол из нержавеющей стали. В дополнение взял два планшета и пару ноутбуков — всего на 450 тысяч рублей.

Подсудимый привлек компанию, которая занимается реализацией ресторанного оборудования и продал это всё за 70 тысяч рублей. Ноутбуки он сдал в скупку за 4 тысячи рублей. Деньги он потратил на погашение кредита.

Ермолов вину признал и возместил бывшему работодателю причинённый ущерб. Суд назначил лишение свободы на 6 месяцев условно.

Беглов выпил сока в баре, который может закрыться из-за закона о "наливайках".

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