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МУЛЬТИВИДЕНИЕ: международный фестиваль в "Эрарте"
Фестиваль «Мультивидение» исследует анимацию как изобразительное искусство. Уже седьмой год в конкурсе фестиваля существует номинация «Лучшая видеоинсталляция» — она создана специально для анимационных работ, которые ближе к «живой» картине, скульптуре или декорации, чем к кино.
арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев композитор: Макс Перетти; оператор: Андрей Кузькин АРТЛИКБЕЗ № 80 Санкт-Петербург, 2 ноября 2017