МУЛЬТИВИДЕНИЕ: международный фестиваль в "Эрарте"

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Фестиваль «Мультивидение» исследует анимацию как изобразительное искусство. Уже седьмой год в конкурсе фестиваля существует номинация «Лучшая видеоинсталляция» — она создана специально для анимационных работ, которые ближе к «живой» картине, скульптуре или декорации, чем к кино.