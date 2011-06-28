МТОР в Приморье будет трехсторонней

Александр Галушка сообщили о реализации проекта в регионе.

Международная территория опережающего развития (МТОР), создание которой запланировано российским правительством на территории Приморского края с 2025 года, будет носить формат трехстороннего сотрудничества. Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка на сессии "Больше инвестиций, экспорта и грузов: как должны работать международные территории опережающего развития". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт пояснил, что к обсуждению условий взаимодействия к Китаю и России подключится Белоруссия.

Мы хотели бы не только использовать лучшую практику, которая задействована нашими белорусскими друзьями - проект "Великий камень", но и <...> cформировать МТОР в Приморье как трехсторонний: российско-белорусско-китайский. Глава государства это предложение поддержал. Александр Галушка, эксперт

Генеральный директор фонда "Кристалл роста" Александр Крутиков заметил, что МТОР будет сформирована с привязкой к транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2". Такое решение позволит иностранным грузоотправителям из КНР снизить собственные затраты на транзиты грузов, проходящих из северо-восточных провинций страны в южные провинции через порты Приморья.

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Фото и видео: ВЭФ 2024