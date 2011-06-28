ВЦИОМ: 58% россиян считают, что компании должны поддерживать работников с детьми

Константин Абрамов указал на статистические данные по уровню рождаемости.

Больше половины россиян (58 процентов) убеждены в том, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. Еще 26 процентов опрошенных отметили, что люди не заводят детей из-за недостатка денежных средств. Соответствующей статистической информацией поделился генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, выступая на профильной сессии "Дальний Восток – дело семейное". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

87% в среднем по выборке считают, что создание семьи является одной из важнейших целей для человека. В возрасте 60+ это 94%, в возрасте 18-24 года - 70%. Разница существенная. Константин Абрамов, эксперт

Порядка 85 процентов респондентов отметили, что семья человеку нужна всегда, потому что в ней легче выживать. Еще 82 процентов указали на то, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной. Во ВЦИОМ указали на то, что молодые женщины и мужчины сейчас полагают, что надо реализовывать собственный потенциал, что не связано с реализацией в сфере семьи и деторождения. Чаще всего речь идет о построении карьеры. На вопрос о том, для чего люди заводят детей, большинство опрошенных (56 процентов) ответили, что речь идет о предназначении брака, так как дети укрепляют семью. Еще 19 процентов указали, что дети - это большое счастье, а 18 процентов, что такой шаг необходим ради получения опоры в старости.

ВЦИОМ назвал распространенную среди молодежи причину не заводить детей.

Фото и видео: ВЭФ 2024