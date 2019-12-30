Самолет успешно прошел испытание.

Среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал пилот-испытатель корпорации "Иркут" Олег Мутовин.

По мере отработки систем самолета, отказов выявляется все меньше и меньше Олег Мутовин, летчик-испытатель

Эксперт заметил, что экипаж самолета согласно программе тестирования специально вводит неисправности для оценки функционирования систем МС-21. Пилоты проверяют работу дублирующих систем, а также реконфигурацию борта воздушного судна при парировании последствий отказа систем.

Напомним, что во время первого полета опытный образец МС-21-300 в марте 2020 года показал высокую надежность всех систем. Сейчас летчики увеличивают интенсивность полетов. В начале июня в воздухе одновременно находились три борта.

Самолёт МС-21 совершил первый международный полёт и успешно приземлился в Стамбуле.

Видео: AviaNews