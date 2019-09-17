Самолёт МС-21 совершил первый международный полёт и успешно приземлился в Стамбуле

В сети опубликовано видео посадки нового пассажирского лайнера МС-21-300.

Новый пассажирский лайнер, который прозвали "убийцей аэробусов и боингов", МС-21-300 совершил свой первый международный перелет и успешно приземлился в аэропорту Стамбула.

Новый пассажирский двухклассовый авиалайнер впервые принимает участие в международном технологическом фестивале "Технофест", который проходит в Стамбуле с 17 сентября по 22 сентября. МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Жуковский и за 3,5 часа долетел до Стамбула. Лайнером управляли летчики-испытатели Василий Севастьянов и Олег Мутовин.

Самолет будет открыт для потенциальных покупателей, серийное производство ближне- и среднемагистральный пассажирского самолета нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров намечено на 2021 год.

Видео: AviaNews