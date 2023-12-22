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МО России сообщило об уничтожении расчетом миномета "Поднос" наблюдательного пункта ВСУ

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Задача на СВО выполнена представителями "Центра".

Российский расчет миномета 2Б14 "Поднос" группировки войск "Центр" поразил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Специалисты уточнили, что цель была выявлена в рамках разведывательных мероприятий. После получения данных о противнике, орудие выдвинулось в сектор к огневым позициям, из которых бойцы вели удары осколочно-фугасными минами по Вооруженным силам Украины. Минометчики навели артиллерию на цель, а затем совершили серию выстрелов. Затем они сменили замаскированную позицию и начали огонь из другого орудия.

Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" гвардейского мотострелкового полка продолжают поражать укрепленные сооружения и личный состав ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

пресс-служба Минобороны России

В Минобороны заметили, что корректировку огня и объективный контроль поражения проводят БПЛА, курсирующие в районе линии соприкосновения.

МО РФ сообщило об уничтожении ПТРК "Фагот" командного пункта ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, миномет, поднос, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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