Задача на СВО выполнена представителями "Центра".

Российский расчет миномета 2Б14 "Поднос" группировки войск "Центр" поразил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Специалисты уточнили, что цель была выявлена в рамках разведывательных мероприятий. После получения данных о противнике, орудие выдвинулось в сектор к огневым позициям, из которых бойцы вели удары осколочно-фугасными минами по Вооруженным силам Украины. Минометчики навели артиллерию на цель, а затем совершили серию выстрелов. Затем они сменили замаскированную позицию и начали огонь из другого орудия.

Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" гвардейского мотострелкового полка продолжают поражать укрепленные сооружения и личный состав ВСУ в районе Серебрянского лесничества. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны заметили, что корректировку огня и объективный контроль поражения проводят БПЛА, курсирующие в районе линии соприкосновения.

МО РФ сообщило об уничтожении ПТРК "Фагот" командного пункта ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России