Задача выполнена расчетом "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие из мобильной группы истребителей танков (МГИТ) "Западного" мотострелкового подразделения группировки войск при помощи противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что ключевой задачей МГИТ является борьба с танками противника. Дополнительно бойцы ликвидируют командные пункты ВСУ.

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Запад" уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Командир взвора ПТРК отметил, что военнослужащие регулярно поднимают в небо квадрокоптеры для наблюдения за противником и его передвижениями. Далее оператор-наводчик передает координаты цели, а затем боевой расчет наносит удар.

МО РФ сообщило о ликвидации 25 дронов и 13 снарядов HIMARS ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России